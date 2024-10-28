Директор певицы Инстасамки рассказал о ее сотрудничестве с лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым

Директор Дарьи Зотеевой (Инстасамки) Максим Столяров подтвердил Daily Storm слухи о сотрудничестве артистки с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Он сообщил, что рэперша уже записывалась в студии с музыкантом, однако призвал пока не называть ее солисткой группы и предложил позже обсудить дальнейшие творческие планы.





«У нас ведутся сейчас переговоры [со Шнуровым]. Информация [о том, что певица будет сотрудничать с музыкантом] правдивая. О творческих планах Дарьи во время работы со Шнуровым пока сейчас ничего сказать не могу. Потому что еще ведутся переговоры. Однако в студии Дарья и Сергей Шнуров уже работали вместе», — рассказал директор Инстасамки.





Концертный директор «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин ранее также подтвердил факт переговоров с командой Инстасамки, но отказался от подробностей.





В Сети появились первые кадры совместного клипа «Ленинграда» и рэперши. На кадрах исполнители в черной одежде. Зотеева при этом в сером парике, а Шнуров — в солнцезащитных очках. «У нас есть деньги», — говорится в песне.





Telegram-каналы ранее писали, что Шнуров возобновляет музыкальную карьеру после проблем в семье: 21 октября стал известно, что суд расторг брак рокера с его женой Ольгой. Чтобы привлечь внимание общественности, Шнуров начал подбор новой солистки «Ленинграда» — молодой, стильной и востребованной.





Также в СМИ сообщалось, что «Ленинград» в будущем планирует выпустить как минимум один альбом. Отмечалось, что совместные гастроли, видеоклипы и корпоративы пока находятся на стадии обсуждения. На сайте группы указывается, что ближайшие концерты пройдут уже после Нового года: 6 января на Пхукете и 8 января на Бали.