«Тихое место, рай для проживания»: на «Циане» выставили дом в оккупированной Судже

На сервисах по сделкам с недвижимостью появились предложения о продаже домов в приграничной Судже. Стоимость объектов — от семи до восьми миллионов, а в качестве бонуса предлагаются баня и погреб. Но есть ли желающие?
«У каждого найдется уголок,
Куда уставшим сердцем он стремится.
Там он не будет больше одинок.
В ключах там сможет досыта напиться...»
Пока уехавшие жители приграничья с ностальгией вспоминают родные места и посвящают им стихи, на сайте Cian обнаружилось странное объявление.
«Продается одноэтажный жилой дом в Судже в 200 метрах от остановки, — говорится в тексте. — Общая площадь — 102 квадратных метров. Есть мансарда и участок в шесть соток».
Адрес объекта — Суджа, ул. Энгельса, 1а. Стоимость объекта — 7 500 000 рублей.
«Живописное тихое место, рай для спокойного проживания, поблизости лес, речка, детский сад, магазины, школа, — красочно описывает владелец. — К дому подведена дорога. Заасфальтированный двор».
Есть даже «насаждения плодовых деревьев»! Считай, сад. Плюс гараж, погреб, баня.
Смотрим на карту, а это самый центр. Вот — городская администрация, вот — почта. Вот — та самая школа-интернат, где, вероятнее всего, удерживают пленных...
В последний раз текст объявления обновляли 11 октября, а значит, это не ошибка. Знать бы, на что надеялся владелец!
Продают дома и на сайте «Мир квартир». Город Суджа. Улица Некрасова. Двухэтажный особнячок с кованым балкончиком и аистом под крышей.
Цена — 7 000 000 рублей. Есть небольшой участок.
«Дом находится в центре города, — пишет хозяин. — В шаговой доступности аптеки, магазины, кафе, парки для прогулки, ЦРБ, школа, детские сады».
А на «Авито» предлагают купить квартиру. В доме получше — за семь миллионов рублей. Там обещают теплый пол и дорогой ремонт. Похуже — за 1 350 000 рублей.
Напомним, что 17 октября правительство России выделило дополнительные средства на выплаты пострадавшим в Курской области. Они будут зависеть от степени утраты имущества (полной или частичной) и составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей на человека.
«В регионе продолжается выдача сертификатов тем курянам, чьи дома с начала года находились в зоне интенсивных обстрелов, в том числе тем, чьи дома были разрушены, — говорится на странице заместителя губернатора Курской области Романа Денисова. — Также правительство Курской области формирует дополнительные списки — из тех, кто утратил жилье после 6 августа 2024 года. Это жители Суджанского, Кореневского, Большесолдатского, Глушковского, Хомутовского, Рыльского, Беловского, Льговского районов и города Льгова».