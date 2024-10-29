«Тихое место, рай для проживания»: на «Циане» выставили дом в оккупированной Судже

На сервисах по сделкам с недвижимостью появились предложения о продаже домов в приграничной Судже. Стоимость объектов — от семи до восьми миллионов, а в качестве бонуса предлагаются баня и погреб. Но есть ли желающие?





«У каждого найдется уголок,

Куда уставшим сердцем он стремится.

Там он не будет больше одинок.

В ключах там сможет досыта напиться...»





Пока уехавшие жители приграничья с ностальгией вспоминают родные места и посвящают им стихи, на сайте Cian обнаружилось странное объявление.





«Продается одноэтажный жилой дом в Судже в 200 метрах от остановки, — говорится в тексте. — Общая площадь — 102 квадратных метров. Есть мансарда и участок в шесть соток».





Адрес объекта — Суджа, ул. Энгельса, 1а. Стоимость объекта — 7 500 000 рублей.





«Живописное тихое место, рай для спокойного проживания, поблизости лес, речка, детский сад, магазины, школа, — красочно описывает владелец. — К дому подведена дорога. Заасфальтированный двор».





Есть даже «насаждения плодовых деревьев»! Считай, сад. Плюс гараж, погреб, баня.





Смотрим на карту, а это самый центр. Вот — городская администрация, вот — почта. Вот — та самая школа-интернат, где, вероятнее всего, удерживают пленных...





В последний раз текст объявления обновляли 11 октября, а значит, это не ошибка. Знать бы, на что надеялся владелец!