Директор Инстасамки рассказал, почему рэперша и Шнуров стали петь вместе

Директор Инстасамки (настоящее имя — Дарья Затеева) рассказал Daily Storm, почему рэперша и Шнуров стали петь вместе. По словам Максима Столярова, сотрудничество рэперши и лидера «Ленинграда» строится на музыке, а не на пиаре, как считают критики.





«Мы свои отношения строим на творчестве. Творчески нам понравилась идея. Поэтому мы это [совместная запись альбома] делаем», — отметил директор Инстасамки.





Он уточнил, что переговоры между Дарьей и Шнуровым все еще идут, но дуэт артистов уже зовут на корпоративы: «Приглашения выступить вместе у них уже есть. У них выйдет совместный альбом в начале ноября. Название альбома — пока что секрет».





Столяров при этом признался, что он не согласен с мнением критиков Шнурова, считающих, что после перерыва рокер больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша.





«Что Шнуров, что группа «Ленинград», что Инстасамка — они и без друг друга все сами могут. Так что я не вижу каких-то моментов в этом», — заверил Столяров. Он также призвал СМИ не торопиться называть рэпершу новой солисткой «Ленинграда», пока не закончатся переговоры между командами артистов.





В Сети были опубликованы первые кадры совместного клипа «Ленинграда» и Инстасамки. На кадрах исполнители в черной одежде. Зотеева при этом в сером парике, а Шнуров — в солнцезащитных очках. «У нас есть деньги», — отмечается в песне.





Канал «Mash» ранее утверждал, что дуэту Инстасамка – Шнуров уже поступил заказ на первый корпоратив за 60 миллионов рублей. В сообщении уточнялось, что эту сумму рэперша и рокер разделят пополам. Однако сами артисты не подтвердили и не опровергли эту информацию.





Директор Инстасамки также заявил Daily Storm, что пока оставит без комментариев новость о якобы корпоративе за 60 миллионов рублей. «Не могу пока говорить», — был краток Столяров.





Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров возобновляет музыкальную карьеру после проблем в семье: 21 октября стал известно, что суд расторг брак рокера с его женой Ольгой Абрамовой. Чтобы привлечь внимание общественности, Шнуров начал подбор новой солистки «Ленинграда» — молодой, стильной и востребованной, писали СМИ.





Группа «Ленинград» объявила дату выхода нового альбома. Релиз будет первой полноценной студийной работой коллектива за шесть лет и выйдет 8 ноября. В соцсетях «Ленинграда» уже опубликовано 45-секундное видео — отрывок новой песни «За деньги нет». В ней в качестве исполнителя указана Инстасамка.





«Видал я на своем веку, но в молодежном не секу, люблю я диско, рок, металл... Что говорить — старик отстал», — такими строчками начинается новая композиция коллектива. На сайте группы указывается, что ближайшие концерты «Ленинграда» пройдут уже после Нового года: 6 января на Пхукете и 8 января на Бали.