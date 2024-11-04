Исчезающая красота России: мастер из Каргополя — о старинном искусстве украшать окна резными наличниками

— Вы сказали, что они оберегают, а вы чувствуете эту защиту?

— Конечно! Есть даже такой знак — Берегиня. Это фигурка женщины с раскинутыми руками, изображение которой обычно помещалось в верхней части наличника.

Если руки подняты — это просьба дать небесную воду и свет, если опущены — обращение к матери-земле об урожае. Иногда в теле помещали росток — символ плодородия, а я перенес ее на луч, и получилось солнышко. Там 12 лучей и Берегиня! Этот знак охраняет дом от нечистых сил.

Кстати, самый популярный оберег. Не успеваем наделывать!

Вот сейчас все ставят пластиковые окна... Но разве они сравнятся с теми, прежними, у которых было перекрестие? А ведь делали его не просто так. Не потому, что стекло было дорогое, а потому что крест не пускал нечисть.

Как заходят навьи (злые духи. — Примеч. Daily Storm)? Через дверь или окно. Поэтому над дверью вешали найденную подкову, а на окне была такая рама.

Ну и главный оберег — это голова коня, которую крепили на крышу, или охлупень. Охлупень делался из цельного бревна и укладывался так, чтобы закрыть верхний стык скатов.

Поэтому заказчики довольны! Вот сколько лет я занимался оберегами, никто ни разу не сказал, что это не работает. Тем более что каждый освящен руками мастера, в каждом — душа.

Какое там ЧПУ (оборудование с числовым программным управлением. — Примеч. Daily Storm)! Ну это глупая машина. Она будет резать прямо по сучкам. По засмолкам... А тут каждый сучок можно обойти. Каждую трещинку, каждый дефект.

— Сколько времени уходит на одно окно?





— Все зависит от размера, окна разные. Бывают 50х50, а бывают 150х200 — как на больших верандах. Но если брать как в деревенских избах... 70х90... И чтобы это было симпатично, с верхушечкой — то день. Но это только прорезная резьба! На геометрическую может уйти и два, и три.