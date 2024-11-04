Некоторые шипят, что современная Россия — это Византия. Что на самом деле мы унаследовали от обеих частей Римской империи

Вы когда-нибудь задумывались, откуда у нас в России имена Алексей, Анастасия, Василиса или Александр? Почему глава государства у нас президент, а не государь, а школы и садики с поликлиниками — муниципальные, а не просто «местные»? Все это пришло к нам из античного мира. Об этом и многом другом, что оставили в наследство России Римская империя и Византия, мы поговорили с историком, популяризатором науки и автором проекта «Бои за Историю» Ильей Агафоновым.





Сразу оговоримся, что никакой Византии никогда не существовало — это всегда была Римская империя, ее восточная часть, располагавшаяся на территории современных Греции и Турции, а все ее жители назвали себя римлянами. Даже в современном греческом языке римлянин — ромей — иногда употребляется как синоним понятия «православный грек». Для удобства читателя мы будем дальше использовать слово Византия, как более привычное.





— Илья, давайте поиграем в бинго: мы будем называть какие-то явления из нашей жизни, а вы будете говорить, имеют они прямо или косвенно римское или византийское происхождение! Итак, давайте начнем с имен. Мое, Алексей, с греческого переводится как защитник. Действительно ли оно и многие другие пришли к нам с православием из Византии 1000 лет назад?





— Борисы, Василии и Львы и так далее — это все влияние греков. До того момента, как на Русь пришло христианство, и до века XII-XIII, у нас сохранялись языческие родовые имена — славянские или не очень славянские. Все эти Ольги, Олеги, Игори, Изяславы и так далее. Известно, что князья часто носили два имени, например Владимир в крещении был Василием. С течением времени родовые имена исчезают и двуименность христианская становится единой самой в себе! Какой-нибудь князь Иван — он вполне себе Иоанн в крещении. Родильное и крестильное имя были едины. Так что да, имена пришли из Византии.





— А что с нашей азбукой, кириллицей?





— Тут поспорить не с чем — она тоже из Византии! Азбука греческая, адаптированная на славянские языки. Позднее она использовалась как в светском письме, так и в церковнославянском. Но кириллица создавалась не для нас и для даже не для болгар, а для Великой Моравии (современной Чехии). И уже после этого она пришла к нам. Есть мнение у некоторых историков, что сама кириллица появилась у нас даже до самого крещения, и вроде как находят какие-то записи, сделанные до 988 года людьми, которые могли разуметь эту азбуку.





Кирилл и Мефодий — подданые византийского императора, они ромеи (римляне на греческом языке). Национальность в реальностях империи не имела практически никакого значения. Важно было лишь вероисповедание. Если ты православный и подданный императора ромеев, значит ты ромей.





Почему византийцы вообще решили изобрести кириллицу — это специфика политической борьбы между Константинополем и Римом. Подходы что западных христиан, что восточных менялись. Иногда Рим вставал в упертую стойку и утверждал, что не будет переводить латинскую Библию — читайте так на латыни! А иногда и Константинополь вставал в такую же позу и говорил, что не будет переводить нашу греческую Библию — учите греческий. Но бывало и наоборот. Могли переводить тексты для тех людей, которые входят в их ойкумену.