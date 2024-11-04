«Шевчук выжил из ума»: представитель певца Shaman прокомментировал слова лидера ДДТ о «сексуальных маньяках» среди коллег

Лидер ДДТ Юрий Шевчук назвал «сексуальными маньяками» сторонников ядерной войны. Ему ответил руководитель пресс-службы певца Shaman Антон Коробков-Землянский, заявивший, что рокер «выжил из ума». До этого, 4 ноября 2023 года, Ярослав Дронов нажал на красную «ядерную» кнопку во время концерта в Петербурге.





«Четверть века назад Юрий Шевчук ездил поддержать свою армию в Чечню. Общался с солдатами, пел для них. А что с ним стало теперь? Он восемь лет не замечал геноцида русских, которых убивали за желание говорить на родном языке. Выступил против спецоперации… Ну что тут можно сказать? Так бывает. Я думаю, что он просто выжил из ума», — сказал Daily Storm Антон Коробков-Землянский.





«Что касается критики… Ярослав не обращает на такие вещи внимания. Его мысли заняты творчеством, большим гастрольным туром «ПОБЕДА!», который включает в себя и города Новороссии. Об этом он думает. А не о том, что про него сказал какой-то музыкант», — добавил представитель Shaman.





Шевчук ранее в интервью литературному критику Галине Юзефович подверг критике артистов, выступающих на сцене за использование ядерного оружия. «Ядерная война, бомба. Их лихорадит. Они сексуальные маньяки, что касается атомной бомбы. Их аж колотит, трясет! Они хотят, чтобы она их трахнула и весь мир просто. Они, наверное, кончат так, что от планеты ничего не останется. Вот эти клоуны Апокалипсиса — <...> они гремят бубенцами», — считает лидер ДДТ.





На концерте Shaman в честь Дня народного единства на сцену вышел человек, в руках которого был открытый чемоданчик с красной кнопкой. Певец нажал на кнопку во время исполнения слов «Я русский», а затем на сцене вспыхнули огненные фейерверки. В команде исполнителя позднее отметили: история с красной кнопкой была частью шоу.