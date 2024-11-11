«Если нападут — возьму автомат и пойду отстреливаться!»: певец Данко — о вступлении в добровольческий отряд «Барс — Крым»

— Как это приняли в вашей семье? Наверное, переживают?





— Переживают — но я не мог иначе. Они говорят: «А что если на нас нападут? Если проникнут с моря?»





А тут можно взять автомат и отстреливаться!





— У вас тоже бахают?





— Нет, пока спокойно, но мы же не знаем, что будет дальше. Время опасное. К тому же мы прекрасно помним, как украинский десант пытался высадиться на западе Крыма. Хорошо, наши это пресекли.





Хотя кто даст гарантию, что это не случится и здесь, в Ялте? Они могут приплыть из Турции, могут — из Болгарии. Откуда угодно! А если высадятся — то что делать? Бежать?





Будем защищаться! К тому же я не один, нас целый батальон.





— Как отреагировали ваши сослуживцы, когда узнали, что в их рядах такой артист?





— Абсолютно нормально. Тем более что с некоторыми мы дружили. Кстати, сначала меня позвали в Севастополь, но я сказал: «Да нет, мне лучше здесь, в Ялте».





Чем хороша жизнь в маленьких городках — так это тем, что ты всех знаешь. И кто соседи, и у кого ты покупаешь сыр или мясо. Так что, я думаю, проблем не будет.