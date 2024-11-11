«Если нападут — возьму автомат и пойду отстреливаться!»: певец Данко — о вступлении в добровольческий отряд «Барс — Крым»

Певец Данко (Александр Фадеев) признался, что искренне удивлен общественному резонансу вокруг его вступления в добровольческое подразделение «Барс — Крым». Обычно как? Если пишут, то про Пугачеву или Галкина. Но это правда: он действительно готов встать на защиту Ялты. И если понадобится — сделать это с автоматом в руках!
— Александр, как вам далось это решение? И были ли какие-то сомнения?
— Нет, никаких. Я хотел вступить в «Барс» — и вступил.
«Барс» — это такой батальон, участники которого защищают место, в котором они живут. Вот я живу в Ялте, у меня тут семья — поэтому я буду защищать именно Ялту. Буду защищать Крым.
И потом, это добровольческое формирование. Это не так, что ты надел форму — и сразу в окопы. Тут другая история. Сейчас такие отряды действуют в Крыму, ДНР, ЛНР, а также в Курской, Белгородской, Брянской и других областях.
— Знаю, что участники «Барса» патрулируют улицы, дежурят на вокзалах и вычисляют провокаторов. А чем придется заниматься вам? И с чем уже пришлось столкнуться?
— Что скажут, то и будем делать! Нам дана установка: по звонку командира мы собираемся и приходим в указанное место, но конкретных задач еще не ставилось. Пока все это сформируют, пока пройдем курсы... На все это нужно время.
— Но оружие дадут?
— Это обязательно! Научат, как пользоваться автоматом, как пользоваться гранатами. Покажут рукопашные приемчики. Такое же внимание уделяется и медицинской подготовке, чтобы знать, как помочь раненым.
— Как это приняли в вашей семье? Наверное, переживают?
— Переживают — но я не мог иначе. Они говорят: «А что если на нас нападут? Если проникнут с моря?»
А тут можно взять автомат и отстреливаться!
— У вас тоже бахают?
— Нет, пока спокойно, но мы же не знаем, что будет дальше. Время опасное. К тому же мы прекрасно помним, как украинский десант пытался высадиться на западе Крыма. Хорошо, наши это пресекли.
Хотя кто даст гарантию, что это не случится и здесь, в Ялте? Они могут приплыть из Турции, могут — из Болгарии. Откуда угодно! А если высадятся — то что делать? Бежать?
Будем защищаться! К тому же я не один, нас целый батальон.
— Как отреагировали ваши сослуживцы, когда узнали, что в их рядах такой артист?
— Абсолютно нормально. Тем более что с некоторыми мы дружили. Кстати, сначала меня позвали в Севастополь, но я сказал: «Да нет, мне лучше здесь, в Ялте».
Чем хороша жизнь в маленьких городках — так это тем, что ты всех знаешь. И кто соседи, и у кого ты покупаешь сыр или мясо. Так что, я думаю, проблем не будет.
— А можно личный вопрос? Из-за чего вы уехали? Другие — наоборот: «В Москву, в Москву!» А вы — в Крым. Разочаровались в шоу-бизнесе?
— Ну вот почему меня все время ссорят с шоу-бизнесом? Мы преклоняемся перед западными звездами, а своих «хороним». У меня все нормально! У меня концерты! Только в этом месяце 30 выступлений. У меня тур по Крыму в поддержку бойцов СВО.
Я в постоянных переездах. Еще недавно я был в Ставрополе. Вчера — в Симферополе, куда ехал через Краснодар, и впереди еще пять городов.
Да, аэропорт по-прежнему закрыт, и это проблема. Самолетом было бы проще. Пока кто-нибудь с Рублевки едет на лимузине в Москву, ты уже на сцене, но это уже предлагаемые обстоятельства.
К счастью, поезда пока ходят! И пускай ехать сутки, пускай билетов никогда нет — это сейчас везде. Печалит другое. Взять тот же тур! Почему где-то содействуют, а где-то нет? То ли они они ждуны, то ли что.
— Хотелось бы, чтобы вашему примеру последовали и другие?
— Конечно! Но об этом же не говорят! Я давно этим занимаюсь. Я летал в горячие точки. У меня есть медаль за участие в военных операциях. Я ветеран боевых действий.
Я ездил в зону СВО. Привозил коптеры, сетки, батарейки... Много выступал. Причем на передовой. Но...
Поэтому я даже удивляюсь, как эта новость попала в СМИ. Там все время говорят только про Пугачеву, Галкина* (Решением Министерства юстиции РФ признан лицом, исполняющим обязанности иностранного агента) и Меладзе. Вот их пиарят! И пусть это делается в негативном контексте, они всегда в повестке. И человек уже выбирает.
А тут не из чего и выбирать...
— Как вы думаете, когда все закончится?
— Мне кажется, что нескоро. Хотя обороты начнут сбавлять. Возможно, что будет какая-то вспышка, как перед финалом. А потом по нисходящей, по нисходящей...
Но пока этого не произошло, я буду защищать свой город. По-другому никак.