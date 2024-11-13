«Добро делается тихо, все остальное — театр»: актер Александр Половцев рассказал, как пообщался с эвакуированными из приграничья

Звезда фильмов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев поделился первыми ощущениями после посещения Курской области. Артист прибыл туда с гуманитарной миссией, организованной волонтерами из «Скорой молодежной помощи». После чего пообщался с эвакуированными жителями Суджи. «Я знаю, что словами горю не поможешь, — говорит он. — Но я буду рад, если смог кого-то ободрить».
— Александр Юрьевич, добрый день! Расскажите, как вы там оказались?
— Это произошло по приглашению белгородской волонтерской организации «Скорая молодежная помощь», которую возглавляет Антон Андросов. Он и предложил мне отвезти гуманитарную помощь в Курск.
Несмотря на то что в Белгороде сейчас тоже несладко, ребята каким-то образом все-таки смогли собрать самые необходимые вещи, которые мы доставили в пункт временного размещения жителей Курской области и беженцев ЛДНР.
— Что вы почувствовали, когда приехали? Какие настроения у жителей?
— Ну, как... Грустно, конечно, потому что многие были вынуждены покинуть свои дома. Оставить хозяйство, документы, награды. Убегать в чем были. Однако они не брошены, им помогают, и не только белгородцы. Просто жители Белгорода и сами уже третий год под обстрелами, понимают ситуацию.
Но туда приходит помощь со всех регионов нашей страны, и это бесценно!
Хотя все равно тяжело. Хотелось бы, чтобы таких волонтеров было еще больше. А наши бойцы пусть дожимают, выдавливают из Курской области!
— Видно, что люди в стрессе?
— Ну а чего быть в стрессе? Что это поменяет? Люди понимают, что надо держаться вместе, добиваться определенных целей. Понимают, что их не бросят и обязательно помогут — и руководство района поможет, и простые люди! Что надо собрать волю в кулак и продолжать жить.
Бороться и не сдаваться!
— Видела ролик, как вы выходите на площадь и общаетесь с жителями Суджи. Почему вам было важно это сделать?
— Сразу скажу, что меня никто не принуждал. Это не было никаким поручением. Мы просто приехали, поставили автобусы и ждали уполномоченного по правам человека в Курской области. А потом увидели, что там стоят люди...
Это моя личная инициатива как гражданина, как человека! Моя и ребят-волонтеров. Никто нас не заставлял. Просто подошли поддержать, сказать теплые слова. Если они как-то помогут — ну дай Бог!
Конечно, словами горю не поможешь — но если у меня это получилось, я буду рад.
— Узнали вас?
— Конечно! Но это же не творческая встреча... Люди просили о помощи. Говорили: если у вас будет такая возможность, пожалуйста, кому-то скажите, позвоните, что-то сделайте. Все, что нажито непосильным трудом, это все потеряно. Как нам жить? А я как мог пытался их ободрить.
Ребята сказали: «Давай подойдем, вдруг мы сможем помочь!»
Писали, что я пошел от руководства и так далее... Ни от какого ни от руководства! Это была личная инициатива. По зову сердца, по зову совести!
— Ну видно же, что вы за всех переживаете!
— Как и все. Но это не только моя боль, но и боль любого жителя нашей страны. Сейчас важно, чтобы ситуация с Курской областью нигде не повторилась.
Была бы возможность помочь, вот в чем дело!
Люди помогают. Но чтобы ускорить эту помощь, надо прилагать усилия и руководству регионов. Чтобы средства поступали вовремя, а переселенцы не остались на улице.
— Еще приедете?
— Как говорят, Бог любит троицу. Поэтому — конечно, но надеюсь, что следующий приезд будет связан с окончанием боевых действий и наступлением мира. Я так думаю!
А вообще, не люблю хвастаться. Добро делается тихо, все остальное — театр. Сделали и сделали.