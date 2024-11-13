«Добро делается тихо, все остальное — театр»: актер Александр Половцев рассказал, как пообщался с эвакуированными из приграничья

— Что вы почувствовали, когда приехали? Какие настроения у жителей?





— Ну, как... Грустно, конечно, потому что многие были вынуждены покинуть свои дома. Оставить хозяйство, документы, награды. Убегать в чем были. Однако они не брошены, им помогают, и не только белгородцы. Просто жители Белгорода и сами уже третий год под обстрелами, понимают ситуацию.

Но туда приходит помощь со всех регионов нашей страны, и это бесценно!

Хотя все равно тяжело. Хотелось бы, чтобы таких волонтеров было еще больше. А наши бойцы пусть дожимают, выдавливают из Курской области!





— Видно, что люди в стрессе?

— Ну а чего быть в стрессе? Что это поменяет? Люди понимают, что надо держаться вместе, добиваться определенных целей. Понимают, что их не бросят и обязательно помогут — и руководство района поможет, и простые люди! Что надо собрать волю в кулак и продолжать жить.

Бороться и не сдаваться!

— Видела ролик, как вы выходите на площадь и общаетесь с жителями Суджи. Почему вам было важно это сделать?

— Сразу скажу, что меня никто не принуждал. Это не было никаким поручением. Мы просто приехали, поставили автобусы и ждали уполномоченного по правам человека в Курской области. А потом увидели, что там стоят люди...

Это моя личная инициатива как гражданина, как человека! Моя и ребят-волонтеров. Никто нас не заставлял. Просто подошли поддержать, сказать теплые слова. Если они как-то помогут — ну дай Бог!

Конечно, словами горю не поможешь — но если у меня это получилось, я буду рад.