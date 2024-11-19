«Бесконечные виражи, маневры между жизнью и смертью»: Павел Устинов — о своей работе в спектакле про бойцов СВО

Актер Павел Устинов рассказал о работе над новой ролью. Молодой человек сыграет бойца СВО в спектакле «Хорошие фото с поминок». Премьера пройдет уже в марте, а в основе пьесы лежат реальные события. Кто ее герои? Почему она так резонирует с его сердцем? И откуда в ней столько юмора?





Главного героя спектакля зовут Николаем. Когда-то он работал ритуальщиком, а потом ушел на СВО.





«Там он теряет ногу и попадает в госпиталь, — рассказывает Павел, — где узнает о смерти своего друга Игоря. Коля хочет организовать похороны, ему важно, чтобы они прошли с воинскими почестями. Но оказывается, что это сложно».





Коммерсанты живут по совсем иным законам, и им нет дела до тех, кто проливает кровь на передовой.





По словам Павла, текст пьесы принадлежит драматургу Ольге Погодиной-Кузьминой и читается на одном дыхании. Умный, тонкий, он максимально точно передает переживания бойцов и рассказывает, что может происходить у них в душе. О чем их думы и чаяния.





«Как описать их чувства? Это качели! — размышляет актер. — Это бесконечные опасные качели, бесконечные виражи и маневры между жизнью и смертью. Когда каждый день как последний».