«Бесконечные виражи, маневры между жизнью и смертью»: Павел Устинов — о своей работе в спектакле про бойцов СВО

Актер Павел Устинов рассказал о работе над новой ролью. Молодой человек сыграет бойца СВО в спектакле «Хорошие фото с поминок». Премьера пройдет уже в марте, а в основе пьесы лежат реальные события. Кто ее герои? Почему она так резонирует с его сердцем? И откуда в ней столько юмора?
Главного героя спектакля зовут Николаем. Когда-то он работал ритуальщиком, а потом ушел на СВО.
«Там он теряет ногу и попадает в госпиталь, — рассказывает Павел, — где узнает о смерти своего друга Игоря. Коля хочет организовать похороны, ему важно, чтобы они прошли с воинскими почестями. Но оказывается, что это сложно».
Коммерсанты живут по совсем иным законам, и им нет дела до тех, кто проливает кровь на передовой.
По словам Павла, текст пьесы принадлежит драматургу Ольге Погодиной-Кузьминой и читается на одном дыхании. Умный, тонкий, он максимально точно передает переживания бойцов и рассказывает, что может происходить у них в душе. О чем их думы и чаяния.
«Как описать их чувства? Это качели! — размышляет актер. — Это бесконечные опасные качели, бесконечные виражи и маневры между жизнью и смертью. Когда каждый день как последний».
Но вот что интересно: несмотря на то что этот спектакль про СВО, в нем очень много юмора.
«Без него никак! — поясняет Павел. — Потому что в таких ситуациях он очень спасает. Помогает не свихнуться и не впасть в глубокую депрессию. Поэтому он обязательно должен присутствовать».
Пьеса написана в рамках программы «СВОи. Непридуманные истории» во время проведения лаборатории «Актуальная драматургия о специальной военной операции». Постановка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.
«Герои спектакля сильные, убежденные в своей правоте люди, — говорится в анонсе. — Они пришли сюда, чтобы установить свои правила, где торжествует справедливость и честь. И им это удается. А еще они не теряют юмора и оптимизма. Потому что у них есть главное: любовь к Родине и желание ее защищать. Даже ценой собственной жизни».
Премьерные показы состоятся 1, 12 и 24 марта, а особенность работы в том, что исполнитель главной роли и сам уходил за ленточку.
«Павел был призван во время частичной мобилизации и принимал непосредственное участие в СВО, — сообщается на сайте театра. — Его личный опыт во многом совпадает с опытом героев спектакля. А потому высокая степень документальности пьесы будет дополнена правдивостью исполнения».
Напомним, что актер Павел Устинов был одним из первых, кто это сделал. Молодой человек получил ранение, но продолжил служить. В его творческом багаже «Высшая школа сценических искусств Константина Райкина», работа в Новом театре и МХАТе имени Горького.
«Поможет ли этот фронтовой опыт? — спрашивал он в одном из своих интервью. — Я думаю, да. К примеру, если мне будут давать роли в спектаклях на военную тематику. Если они будут про боевые действия, то этот отыгрыш станет максимальным!»