В Дагестане столкнулись машины и микроавтобус, пострадали 14 человек

Микроавтобус столкнулся с двумя другими транспортными средствами на трассе в Дагестане. В результате аварии пострадали 14 человек, один из них в тяжелом состоянии.
ТАСС уточняет, что ДТП произошло на 773-м километре автодороги Р-217. По словам собеседника агентства, один человек находится в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней и легкой степени тяжести.
10 марта в Казани легковой автомобиль такси наехал на автобусную остановку, в результате чего пострадали 11 человек. Девятерых из них госпитализировали.
По данным местных Telegram-каналов, за рулем находился 30-летний мужчина. Пассажир такси рассказал, что незадолго до ДТП водителю стало плохо.