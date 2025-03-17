В Дагестане столкнулись машины и микроавтобус, пострадали 14 человек

Микроавтобус столкнулся с двумя другими транспортными средствами на трассе в Дагестане. В результате аварии пострадали 14 человек, один из них в тяжелом состоянии.





ТАСС уточняет, что ДТП произошло на 773-м километре автодороги Р-217. По словам собеседника агентства, один человек находится в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней и легкой степени тяжести.