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В Дагестане столкнулись машины и микроавтобус, пострадали 14 человек
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Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии undefined
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В Дагестане столкнулись машины и микроавтобус, пострадали 14 человек

Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии

Микроавтобус столкнулся с двумя другими транспортными средствами на трассе в Дагестане. В результате аварии пострадали 14 человек, один из них в тяжелом состоянии.


ТАСС уточняет, что ДТП произошло на 773-м километре автодороги Р-217. По словам собеседника агентства, один человек находится в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней и легкой степени тяжести. 

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10 марта в Казани легковой автомобиль такси наехал на автобусную остановку, в результате чего пострадали 11 человек. Девятерых из них госпитализировали. 


По данным местных Telegram-каналов, за рулем находился 30-летний мужчина. Пассажир такси рассказал, что незадолго до ДТП водителю стало плохо.

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