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В Казахстане при сходе лавины погибла россиянка
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Еще два человека смогли самостоятельно выбраться из-под снежных завалов undefined
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В Казахстане при сходе лавины погибла россиянка

Еще два человека смогли самостоятельно выбраться из-под снежных завалов

В районе горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты (Казахстан) произошел сход лавины, унесший жизнь гражданки России. Как сообщили в МЧС республики, причиной трагедии стало поведение лыжников, которые игнорировали запреты и спровоцировали сход снега, катаясь в неположенном месте.  


Инцидент произошел в районе Левого Талгара на высоте 3160 метров. Объем сошедшей лавины составил около 50 кубических метров. По предварительным данным, трое фрирайдеров нарушили правила безопасности, «подрезав» склон и спровоцировав сход снега. Двое из них сумели выбраться самостоятельно и не нуждаются в медицинской помощи. 


Однако их спутница, гражданка России 1990 года рождения, оказалась под завалами. Ее тело было обнаружено спасателями. Начата эвакуация со склона. 


В МЧС отметили, что за несколько дней до трагедии Департамент по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты и госучреждение «Казселезащита» официально уведомили администрацию курорта о высоком риске схода лавин. 


С 15 по 17 марта отдыхающим рекомендовали воздержаться от посещения потенциально опасных зон. Информация о лавинной опасности также распространялась через СМС-рассылки и местные СМИ. 

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#казахстан #лавина #гибель #алматы
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