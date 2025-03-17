В Казахстане при сходе лавины погибла россиянка

В районе горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты (Казахстан) произошел сход лавины, унесший жизнь гражданки России. Как сообщили в МЧС республики, причиной трагедии стало поведение лыжников, которые игнорировали запреты и спровоцировали сход снега, катаясь в неположенном месте.





Инцидент произошел в районе Левого Талгара на высоте 3160 метров. Объем сошедшей лавины составил около 50 кубических метров. По предварительным данным, трое фрирайдеров нарушили правила безопасности, «подрезав» склон и спровоцировав сход снега. Двое из них сумели выбраться самостоятельно и не нуждаются в медицинской помощи.





Однако их спутница, гражданка России 1990 года рождения, оказалась под завалами. Ее тело было обнаружено спасателями. Начата эвакуация со склона.





В МЧС отметили, что за несколько дней до трагедии Департамент по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты и госучреждение «Казселезащита» официально уведомили администрацию курорта о высоком риске схода лавин.





С 15 по 17 марта отдыхающим рекомендовали воздержаться от посещения потенциально опасных зон. Информация о лавинной опасности также распространялась через СМС-рассылки и местные СМИ.