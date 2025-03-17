Дуров сообщил, что вернулся в Дубай, и заявил о продолжающемся во Франции расследовании

Предприниматель и один из создателей мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о своем возвращении в Дубай после нескольких месяцев пребывания во Франции из-за продолжающегося в отношении него расследования.





Он отметил, что рад возвращению домой, и поблагодарил всех, кто поддерживал его в этот период. По словам бизнесмена, он провел во Франции несколько месяцев из-за дела, связанного с деятельностью преступников в Telegram, однако процесс еще далек от завершения.





Он подчеркнул, что Telegram на протяжении многих лет не только соблюдал, но и превосходил свои юридические обязательства. «Нет ничего, что миллиардное сообщество не смогло бы преодолеть», — добавил предприниматель.





15 марта Agence France-Presse (AFP) сообщило, что Дуров покинул Францию и отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по разрешению суда. Миллиардеру позволили покинуть страну на несколько недель.





Дурова задержали в аэропорту Парижа в августе 2024 года. Власти Франции обвиняют бизнесмена в соучастии в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве. По мнению следствия, это связано с недостаточной модерацией контента в мессенджере и отказом сотрудничать с правоохранительными органами.





После задержания Дурова на несколько дней поместили под арест, затем выпустили под залог в размере пяти миллионов евро. Ему также запретили покидать Францию до завершения расследования. Однако суд временно снял этот запрет, позволив предпринимателю вернуться в Дубай.