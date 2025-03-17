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Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа готовится на 18 марта
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Ранее американский президент заявил о своем намерении обсудить с российским коллегой важные вопросы undefined
Новости

Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа готовится на 18 марта

Ранее американский президент заявил о своем намерении обсудить с российским коллегой важные вопросы

Запланированный американским лидером Дональдом Трампом на 18 марта разговор с президентом России Владимиром Путиным действительно готовится. Информацию об этом подтвердил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


Он подчеркнул, что «это действительно так». По словам Пескова, «на вторник готовится такой разговор». 


Трамп на борту президентского лайнера на пути из Флориды в Вашингтон рассказал журналистам о планах провести с Путиным переговоры. Они будут касаться таких тем, как прекращение огня на Украине, вопросов «земли» и «электростанций, уточнил президент США. 


Ранее о возможности переговоров лидеров США и РФ заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. В интервью журналистам CNN Уиткофф, посетивший недавно Москву, отметил, что его встреча с Путиным была «позитивной». 

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