Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа готовится на 18 марта

Запланированный американским лидером Дональдом Трампом на 18 марта разговор с президентом России Владимиром Путиным действительно готовится. Информацию об этом подтвердил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Он подчеркнул, что «это действительно так». По словам Пескова, «на вторник готовится такой разговор».





Трамп на борту президентского лайнера на пути из Флориды в Вашингтон рассказал журналистам о планах провести с Путиным переговоры. Они будут касаться таких тем, как прекращение огня на Украине, вопросов «земли» и «электростанций, уточнил президент США.





Ранее о возможности переговоров лидеров США и РФ заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. В интервью журналистам CNN Уиткофф, посетивший недавно Москву, отметил, что его встреча с Путиным была «позитивной».