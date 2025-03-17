NYT: США покинут международную группу по расследованию действий России на Украине

По данным издания, сотрудники американского Минюста уведомили об этом своих европейских коллег. Вашингтон собирается официально огласить решение уже 17 марта.





США присоединились к международной группе по расследованию действий РФ на Украине в ноябре 2023 года во время президентского срока Джо Байдена. В администрации Дональда Трампа решение о выходе из этой группы объясняют необходимостью перераспределения государственных расходов, отмечают источники газеты.





По их информации, Минюст США также сокращает объемы сотрудничества с Украиной по вопросу расследования действий России.