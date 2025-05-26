ФСБ задержала более 170 нелегальных оружейников в 58 регионах

Сотрудники ФСБ за март и апрель в 58 российских регионах задержали 172 нелегальных оружейников, сообщили в пресс-службе ведомства. По версии службы, они причастны к незаконному обороту средств поражения, восстановлению оружия в подпольных мастерских и его сбыту.





Из незаконного оборота силовики изъяли 404 единицы огнестрельного оружия. В частности, найдены пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранаты.





Также у нелегальных оружейников были найдены 136 килограммов взрывчатых веществ и свыше 56 тысяч патронов. В общей сложности пресечена деятельность 62 подпольных мастерских.





В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и модернизацией оружия, продолжается.