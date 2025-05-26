Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области

В Новооскольском округе Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел 25 мая.





Заложенная под рельсами взрывчатка сдетонировала. Пострадавших в результате ЧП нет, уточнил губернатор.





Контактная сеть железнодорожного пути получила повреждения, движение поездов временно приостановлено. На месте работают оперативные службы.





Кроме того, в Грайворонском округе региона произошло аварийное отключение электроэнергии, добавил Гладков. Без света остались 13 населенных пунктов. Аварийные службы приступили к восстановительным работам.