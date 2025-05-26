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Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
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Пострадавших нет, движение поездов приостановлено undefined
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Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области

Пострадавших нет, движение поездов приостановлено

В Новооскольском округе Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел 25 мая.


Заложенная под рельсами взрывчатка сдетонировала. Пострадавших в результате ЧП нет, уточнил губернатор.


Контактная сеть железнодорожного пути получила повреждения, движение поездов временно приостановлено. На месте работают оперативные службы.


Кроме того, в Грайворонском округе региона произошло аварийное отключение электроэнергии, добавил Гладков. Без света остались 13 населенных пунктов. Аварийные службы приступили к восстановительным работам.

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#взрыв #поезд #белгородская область #гладков
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