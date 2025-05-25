За день вблизи Москвы сбили 16 беспилотников

Над Московским регионом средства противовоздушной обороны сбили 16 украинских дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в его Telegram-канале.





Последний раз он отчитался о сбитом беспилотнике в 20:35 мск. О пострадавших и разрушениях информации нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.





С 13:00 до 20:00 мск был ликвидирован 51 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны. Над Курской областью было сбито 23 беспилотника, над Орловской — 12 дронов. Над Тульской областью удалось уничтожить 11 БПЛА. Еще шесть дронов сбили над Московским регионом и один — над Калужской областью.





В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения, предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.