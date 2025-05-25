Новости
Новости 18+
St
За день вблизи Москвы сбили 16 беспилотников
18+
Столичные аэропорты вновь закрыли undefined
Новости

За день вблизи Москвы сбили 16 беспилотников

Столичные аэропорты вновь закрыли

Над Московским регионом средства противовоздушной обороны сбили 16 украинских дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в его Telegram-канале.


Последний раз он отчитался о сбитом беспилотнике в 20:35 мск. О пострадавших и разрушениях информации нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.


С 13:00 до 20:00 мск был ликвидирован 51 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны. Над Курской областью было сбито 23 беспилотника, над Орловской — 12 дронов. Над Тульской областью удалось уничтожить 11 БПЛА. Еще шесть дронов сбили над Московским регионом и один — над Калужской областью.


В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения, предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #сергей собянин #бпла
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...