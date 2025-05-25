Вертолет Путина попал в эпицентр атаки дронов в Курской области

Вертолет президента России Владимира Путина попал в эпицентр отражения масштабной атаки украинских беспилотников 20 мая, когда российский лидер посещал Курскую область. Об этом рассказал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала «Россия 24».





По его словам, интенсивность атаки во время пролета борта с главой государства значительно возросла. Российские военные одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность пролета вертолета президента, добавил Дашкин.





Как отметил военный, средства ПВО отразили атаку беспилотников и уничтожили все воздушные цели, выполнив поставленную задачу.





Путин посетил Курскую область 21 мая. Это первый визит главы государства в регион с момента его освобождения. Позже на встрече с правительством президент принял решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.