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Вертолет Путина попал в эпицентр атаки дронов в Курской области
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Системы ПВО успешно ликвидировали все беспилотники undefined
Новости

Вертолет Путина попал в эпицентр атаки дронов в Курской области

Системы ПВО успешно ликвидировали все беспилотники

Вертолет президента России Владимира Путина попал в эпицентр отражения масштабной атаки украинских беспилотников 20 мая, когда российский лидер посещал Курскую область. Об этом рассказал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала «Россия 24».


По его словам, интенсивность атаки во время пролета борта с главой государства значительно возросла. Российские военные одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность пролета вертолета президента, добавил Дашкин.


Как отметил военный, средства ПВО отразили атаку беспилотников и уничтожили все воздушные цели, выполнив поставленную задачу.


Путин посетил Курскую область 21 мая. Это первый визит главы государства в регион с момента его освобождения. Позже на встрече с правительством президент принял решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. 

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#владимир путин #курск #бпла
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