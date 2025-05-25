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Водителя микроавтобуса арестовали после ДТП с двумя жертвами в Подмосковье
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После аварии еще восемь человек госпитализировали undefined
Новости

Водителя микроавтобуса арестовали после ДТП с двумя жертвами в Подмосковье

После аварии еще восемь человек госпитализировали

Водителя микроавтобуса, причастного к ДТП на трассе М-12 «Восток» в районе Ногинска, заключили под стражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.


Как установило следствие, 24-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter 2 был ранее лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, у мужчины нет регистрации на территории Московской области и официального источника дохода, уточнили в ведомстве.


Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Его арест продлится до 23 июля.


Авария произошла вечером 23 мая на 63-м километре трассы М-12. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не заметил стоявший в полосе автомобиль и столкнулся с ним.


В результате погибли два пассажира легковушки: женщина и девятилетний мальчик. Восемь человек, находившихся в микроавтобусе, были госпитализированы.

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#дтп #арест #московская область
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