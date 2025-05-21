Путин посетил Курскую область впервые с момента ее освобождения

Президент России Владимир Путин 20 мая посетил Курскую область впервые с момента ее освобождения от ВСУ, сообщили в пресс-службе Кремля.





Во время рабочей поездки российский лидер встретился с представителями добровольческих организаций, а также с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.





Глава региона в ходе беседы с Путиным предложил сохранить выплаты в размере 65 тысяч рублей ежемесячно тем, кто ранее лишился своего имущества. Такая инициатива должна была продлиться до полного освобождения Курской области. Хинштейн попросил президента продолжить оказывать жителям помощь, пока люди не вернутся в свои дома. Путин идею врио губернатора поддержал.





Также глава государства поручил увеличить группировку разминирования, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой. Кроме того, российский лидер в Курчатове провел совещание с руководителями муниципалитетов региона и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.





До этого Путин приезжал в Курскую область 12 марта. Тогда он в военной форме провел совещание в одном из пунктов управления курской группировкой войск.