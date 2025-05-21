Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму

Один из богатейших депутатов Госдумы Олег Савченко решил покинуть нижнюю палату парламента. Как следует из базы данных, он написал заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу.





Это решение связано с проектом, который он вел еще до получения мандата в 2021 году, объяснил РБК Савченко. По его словам, он будет заниматься администрированием транспортного коридора с терминалами в дружественных России государствах.





Савченко отметил, что проект требует большого количества времени и командировок, поэтому нет возможности совмещать его с депутатской деятельностью.





Из решения Совета Думы следует, что проект постановления о досрочном прекращении полномочий Савченко могут рассмотреть на пленарном заседании 22 мая.





Савченко занял 22-е место в рейтинге журнала Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2021». Как уточняет РБК, состояние депутата на момент избрания в нижнюю палату парламента превышало 4,5 миллиарда рублей.