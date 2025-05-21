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Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ставрополе
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Среди обратившихся за медпомощью есть ребенок undefined
Новости

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ставрополе

Среди обратившихся за медпомощью есть ребенок

В многоквартирном доме в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, в результате пострадала женщина, сообщил глава города Иван Ульянченко.


Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, уточнили в областном минздраве. Кроме того, за помощью обратились еще два человека, среди которых ребенок. Их состояние удовлетворительное, отметили в ведомстве.


На месте работают экстренные службы, дом отключен от коммуникаций, добавил Ульянченко. Подробности происшествия выясняются.


После взрыва в квартире на 18-м этаже начался пожар, сообщили в областном управлении МЧС. Возгорание локализовали на площади 10 квадратных метров. Повреждения получили несущие конструкции, а также окна и двери на лестничной площадке.


Спасатели эвакуировали из дома трех человек. На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы.

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#ставрополь #пострадавшие #взрыв газа
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