Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ставрополе

В многоквартирном доме в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, в результате пострадала женщина, сообщил глава города Иван Ульянченко.





Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, уточнили в областном минздраве. Кроме того, за помощью обратились еще два человека, среди которых ребенок. Их состояние удовлетворительное, отметили в ведомстве.





На месте работают экстренные службы, дом отключен от коммуникаций, добавил Ульянченко. Подробности происшествия выясняются.





После взрыва в квартире на 18-м этаже начался пожар, сообщили в областном управлении МЧС. Возгорание локализовали на площади 10 квадратных метров. Повреждения получили несущие конструкции, а также окна и двери на лестничной площадке.





Спасатели эвакуировали из дома трех человек. На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы.