Глава движения реконструкторов прокомментировал запрет петербургского музея приходить в форме вермахта

Никакого официального запрета для реконструкторов на использование формы вермахта нет, заявил RTVI глава движения «Клубы исторической реконструкции России» («Росрекон») Алексей Новиков.





Во время всероссийской акции «Ночь музеев» в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге не было «сражений времен Великой Отечественной войны», поскольку реконструкторам запретили носить форму солдат Третьего рейха, пишет Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой на главу учреждения Валерия Крылова.





Новиков считает, что речь идет о единичном случае и директор музея решил сделать «политический шаг» на территории своего учреждения. Принятие такого решения — на совести Крылова, добавил руководитель движения реконструкторов.





По словам Новикова, руководство Артиллерийского музея имеет полное право предпринимать подобные шаги. Площадка с офицерами вермахта была бы «идеологически не очень уместна» в год 80-летия Победы.





Также собеседник издания указал, что в музее представлено оружие XIV–XV веков и организовывать там площадку вермахта на «Ночь музеев» было бы нелогично. Новиков предположил, что демонстрация немецкой военной формы могла бы быть уместна при наличии соответствующего оформления и контекста.





В данное же время «Росрекон» ведет подготовку тех, кто выступит в роли немецких солдат на грядущей реконструкции, рассказал Новиков. Он подчеркнул, что движение проводит крупные мероприятия и у них нет запрета на использование ни нацистской символики, ни формы вермахта.