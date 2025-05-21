Экс-советника Януковича застрелили близ Мадрида

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании около Мадрида, передает радио Cadena SER.





Убийство произошло в городе Посуэло-де-Аларкон недалеко от входа в американскую школу, куда экс-советник привез своих детей. Отмечается, что Портнов получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно — в голову.





Экс-советника президента Украины у ворот школы поджидал мужчина на мотоцикле, передает радиостанция со ссылкой на источник в полиции. Когда Портнов подъехал, мотоциклист выстрелил в него, а затем скрылся.





Портнов в 2011-2014 годах был советником президента Украины Януковича и занимался вопросами судоустройства. Он оставался первым заместителем руководителя администрации до 2014 года, а после смены власти в Киеве покинул Украину и занимался частной адвокатской практикой.





В 2015 году МВД Украины возбудило в отношении Портнова уголовное дело о присвоении имущества и объявило его в розыск. По версии прокуратуры, чиновник незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко. Портнов все обвинения отвергал. Розыск затем отменили из-за того, что установить местонахождение политика не смогли.





Бывший советник вернулся в страну в 2019 году, работал адвокатом и непродолжительное время управлял каналом NewsOne. Портнов снова покинул Украину летом 2022 года.