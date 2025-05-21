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Собянин: На подлете к Москве были уничтожены три беспилотника
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О пострадавших и разрушениях информации нет undefined
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Собянин: На подлете к Москве были уничтожены три беспилотника

О пострадавших и разрушениях информации нет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.


На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и повреждениях градоначальник не сообщил.


Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно не принимают рейсы из-за введенных ограничений, уточнила Росавиация.


В Минобороны также заявили, что с 08:00 по 11:30 мск над российскими регионами было сбито 39 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшей атаке подверглась Орловская область, там ликвидированы 30 дронов. БПЛА также были уничтожены над Рязанской, Курской, Белгородской, Брянской областями и Республикой Крым. 

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#москва #сергей собянин #бпла
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