Собянин: На подлете к Москве были уничтожены три беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.





На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и повреждениях градоначальник не сообщил.





Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно не принимают рейсы из-за введенных ограничений, уточнила Росавиация.





В Минобороны также заявили, что с 08:00 по 11:30 мск над российскими регионами было сбито 39 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшей атаке подверглась Орловская область, там ликвидированы 30 дронов. БПЛА также были уничтожены над Рязанской, Курской, Белгородской, Брянской областями и Республикой Крым.