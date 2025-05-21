В Липецкой области из-за БПЛА временно отключили мобильный интернет

На фоне атаки дронов на регионы России в Липецкой области временно отключен мобильный интернет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.





Решение приняли военные в целях безопасности, уточнил губернатор. Он подчеркнул, что стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в области в штатном режиме. Артамонов добавил, что доступ к мобильному интернету будет восстановлен, как только позволит обстановка.





Жители Московской и Нижегородской областей также столкнулись с перебоями в работе мобильных операторов, следует из данных сервиса Downdetector.





Мобильная связь в Подмосковье сейчас может работать «с перерывами», рассказали ТАСС в «Билайне». Оператор «МегаФон» перебои связал с «внешними причинами».





Над Липецкой областью утром 21 мая был сбит один беспилотник, сообщили в Минобороны. Наиболее массированной атаке подверглась Орловская область, там было ликвидировано 30 БПЛА. Также дроны были уничтожены над Рязанской, Курской, Белгородской, Брянской областями и Республикой Крым.