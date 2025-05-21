Бывший замгубернатора Тамбовской области задержан по делу Мошковича о взятке

Бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова задержали по делу о даче взятки основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем, сообщает «Коммерсантъ».





Взятку от предпринимателя Иванов получил за покровительство в регионе бизнесмену, в том числе за выделение ему миллиардных субсидий, уточнили ТАСС в правоохранительных органах.





В ближайшее время Мещанский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании бывшему замгубернатора меры пресечения в виде ареста.





Накануне, 20 мая, в отношении Мошковича возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Кто являлся предполагаемым получателем взятки, следователь в Мещанском суде на заседании по продлению ареста не уточнил.





Мошкович был арестован 27 марта на два месяца. Бизнесмену были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.





По данным следствия, Мошкович и бывший гендиректор «Русагро» убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы в обмен на инвестиции, которых так не последовало. Ущерб оценивается почти в 48 миллиардов рублей.