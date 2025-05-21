Минюст предложил запретить неплательщикам алиментов покупать билеты бизнес-класса

Министерство юстиции России предложило запретить приобретать билеты повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт тем, кто отказывается платить алименты, заявил первый замглавы ведомства Евгений Забарчук на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Его слова приводит ТАСС.





Министерство также считает, что таких лиц нужно лишать доступа к «Госуслугам», запретить им брать кредиты и займы (кроме тех, что будут направлены на погашение задолженности). Под запретом для неплательщиков окажется работа на государственной и муниципальной службе, а также регистрация недвижимого имущества и транспорта.





Забарчук отметил, что перечисленные меры необходимы, чтобы у неплательщиков алиментов «земля горела под ногами». По словам первого замглавы Минюста, сегодня в России взыскание алиментов обеспечивается в рамках 92% исполнительных производств. При этом порядка 120 тысяч человек остаются необеспеченными алиментами.





Закон о создании открытого реестра должников по алиментам вступит в силу 25 мая. Забарчук заявил, что полноценно новый ресурс заработает уже в текущем году.