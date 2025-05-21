Во втором регионе России временно отключили мобильный интернет

На фоне продолжающихся атак украинских беспилотников в Тульской области принято решение о временном отключении мобильного интернета, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.





По словам главы региона, стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме. Миляев отметил, что с подобными ограничениями жители области стакиваются не в первый раз, и призвал отнестись к ситуации с пониманием.





Ранее подобные ограничения вводились в Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов отмечал, что доступ к мобильному интернету будет восстановлен, как только позволит обстановка.





С вечера 20 мая российские регионы подвергаются массированной атаке беспилотников, следует из сводки Минобороны. В общей сложности в период с 20:00 20 мая до 15:00 21 мая было ликвидировано 232 дрона.





БПЛА были уничтожены над территориями Орловской, Рязанской, Курской, Белгородской, Липецкой и других областей. Также сообщалось о перехвате беспилотников над Московским регионом.