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Собянин: Ликвидировано еще четыре беспилотника, летевших на Москву
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Фрагмент дрона упал на территории домодедовского детсада «Василек» undefined
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Собянин: Ликвидировано еще четыре беспилотника, летевших на Москву

Фрагмент дрона упал на территории домодедовского детсада «Василек»

На подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено четыре беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


На месте падение обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник. О пострадавших и повреждениях Собянин не сообщил.


Фрагмент одного из сбитых беспилотников упал на территорию детского сада «Василек» в подмосковном Домодедово, заявила глава округа Евгения Хрусталева. Пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания.


Ранее Собянин сообщил о ликвидации трех БПЛА, летевших на Москву. В Липецкой и Тульской областях власти на фоне атаки дронов временно отключили мобильный интернет.

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#москва #сергей собянин #бпла
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