Собянин: Ликвидировано еще четыре беспилотника, летевших на Москву

На подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено четыре беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





На месте падение обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник. О пострадавших и повреждениях Собянин не сообщил.





Фрагмент одного из сбитых беспилотников упал на территорию детского сада «Василек» в подмосковном Домодедово, заявила глава округа Евгения Хрусталева. Пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания.





Ранее Собянин сообщил о ликвидации трех БПЛА, летевших на Москву. В Липецкой и Тульской областях власти на фоне атаки дронов временно отключили мобильный интернет.