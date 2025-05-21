Бывший помощник Виктора Януковича Андрей Портнов мог слишком много знать о тайных делах Зеленского, поэтому его убрали. Таким мнением с Daily Storm поделился председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он лично знал экс-советника Януковича.





«Портнов всегда был интегрирован в серые схемы украинской власти, кто бы ее ни представлял. В свое время это был Янукович, так же это было и при Зеленском. Знаю, что Портнов оказывал услуги юридического плана Зеленскому, выстраивал схемы, как правильно бороться с оппозицией и входить в те или иные активы», — предположил Рогов.





Он считает убийство Портнова ожидаемым действием режима Зеленского по зачистке всех, кто что-то знает об этих тайных процессах.





«Портнов при всех его личных качествах был очень неплохим юристом. <...> С учетом непростого отношения того же Трампа к Зеленскому, Портнов мог дать на него показания», — заявил член ОП.





Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон. Убийство произошло недалеко от входа в американскую школу, куда политик привез своих детей. Отмечается, что Портнов получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно — в голову.





Экс-советника президента Украины у ворот школы поджидал мужчина на мотоцикле, передает радио Cadena SER со ссылкой на источник в полиции. Когда Портнов подъехал, мотоциклист выстрелил в него, а затем скрылся.





Портнов в 2011-2014 годах был советником президента Украины Януковича и занимался вопросами судоустройства. Он оставался первым заместителем руководителя администрации до 2014 года, а после смены власти в Киеве покинул Украину и занимался частной адвокатской практикой.





В 2015 году МВД Украины возбудило в отношении Портнова уголовное дело о присвоении имущества и объявило его в розыск. Вскоре процесс отменили из-за того, что установить местонахождение политика не смогли. Бывший советник вернулся в страну в 2019 году, работал адвокатом и непродолжительное время управлял каналом NewsOne. Портнов снова покинул Украину летом 2022 года.