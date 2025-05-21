На супругов Невзоровых завели дела о финансировании экстремистской деятельности

На журналиста Александра Невзорова* и его жену Лидию** завели уголовные дела о финансировании экстремистской деятельности, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.





Причиной для уголовного преследования стали посты подозреваемых, размещенные в соцсетях. В них Невзоровы указали ссылки для сбора денег «для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им», указали в ведомстве.





Супругов Невзоровых признали экстремистским объединением в 2024 году. Тогда же суд обратил в доход государства принадлежащие им три земельных участка, жилой дом и автомобиль.





Кроме того, Невзоров в России заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках об армии.





* Александр Невзоров признан Минюстом иноагентом.

** Александр и Лидия Невзоровы внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов как объединение.