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На супругов Невзоровых завели дела о финансировании экстремистской деятельности
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Поводом стали их посты в соцсетях undefined
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На супругов Невзоровых завели дела о финансировании экстремистской деятельности

Поводом стали их посты в соцсетях

На журналиста Александра Невзорова* и его жену Лидию** завели уголовные дела о финансировании экстремистской деятельности, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.


Причиной для уголовного преследования стали посты подозреваемых, размещенные в соцсетях. В них Невзоровы указали ссылки для сбора денег «для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им», указали в ведомстве.


Супругов Невзоровых признали экстремистским объединением в 2024 году. Тогда же суд обратил в доход государства принадлежащие им три земельных участка, жилой дом и автомобиль.


Кроме того, Невзоров в России заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках об армии. 


* Александр Невзоров признан Минюстом иноагентом.

** Александр и Лидия Невзоровы внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов как объединение.

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#уголовное дело #александр невзоров #лидия невзорова
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