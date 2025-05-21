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Собянин заявил, что средства ПВО отразили атаку еще семи дронов
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По данным Минобороны, с вечера 20 мая ликвидировано более 230 беспилотников undefined
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Собянин заявил, что средства ПВО отразили атаку еще семи дронов

По данным Минобороны, с вечера 20 мая ликвидировано более 230 беспилотников

Отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


Ранее градоначальник сообщал о семи сбитых БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.


По данным Минобороны, с вечера 20 мая над российскими регионами было ликвидировано 232 дрона. БПЛА были уничтожены над территориями Орловской, Рязанской, Курской, Белгородской, Липецкой и других областей. Также сообщалось о перехвате беспилотников над Московским регионом.


В Липецкой и Тульской областях власти на фоне атаки дронов временно отключили мобильный интернет.

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#москва #сергей собянин #бпла
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