Собянин заявил, что средства ПВО отразили атаку еще семи дронов

Отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Ранее градоначальник сообщал о семи сбитых БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.





По данным Минобороны, с вечера 20 мая над российскими регионами было ликвидировано 232 дрона. БПЛА были уничтожены над территориями Орловской, Рязанской, Курской, Белгородской, Липецкой и других областей. Также сообщалось о перехвате беспилотников над Московским регионом.





В Липецкой и Тульской областях власти на фоне атаки дронов временно отключили мобильный интернет.