Bloomberg: Трамп после разговора с Путиным заявил, что убежден в победе России

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным дал понять европейским лидерам, что уверен в победе России в конфликте на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.





На фоне последних событий Европа опасается отхода Трампа от посреднических усилий по Украине, заявил неназванный европейский чиновник.





Другой собеседник издания указал, что глава Белого дома «ясно дал понять», что не хочет вводить дополнительные санкции на данном этапе и отступает от своего собственного предложения о прекращении огня.





Разговор Путина и Трампа состоялся вечером 19 мая. Президенты обсудили конфликт на Украине, а также двусторонние отношения. Беседа состоялась через несколько дней после прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.