В ЛДПР взяли на контроль ситуацию с избиением 12-летней школьницы в Свердловской области

ЛДПР направит обращение на имя главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку по факту избиения 12-летней девочки в Первоуральске Свердловской области, сообщил депутат Дмитрий Новиков.





Накануне, 20 мая, в Сети распространился ролик с избиением ученицы. Ее окружила толпа подростков, но удары наносила лишь одна девочка. Она пинала школьницу, а другие наблюдали за всем этим и снимали происходящее на камеру. На кадрах видно, что у пострадавшей девочки лицо в крови.





«Я убежден, что всех причастных к этому необходимо привлечь к ответственности по всей строгости закона», — заявил Новиков.





Заместитель председателя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов отметил, что в таких ситуациях необходимо прежде всего обращаться к родителям школьников, вынести проблему на те или иные совещательные органы внутри школы, с контролем со стороны районного отдела образования.





«Демонстрация насилия должна быть наказуема в той же степени, что и само насилие. Неважно, открытый ли это паблик или закрытый чат», — убежден Наумов.





Замруководителя добавил, что во время следующего прием граждан в Свердловской области встретится с учителями и с родителями, а если понадобится, то и с учащимися школы.





«Уверен, если бы в школе активно работало бы «Движение первых», общая атмосфера была бы светлее, и многие неизбежные конфликты в подростковой среде можно было бы переводить заранее в мирное русло», — добавил депутат.





По факту избиения девочки, произошедшего 18 мая, следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, сообщили в СУ СК по региону. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.