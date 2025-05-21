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В ЛДПР взяли на контроль ситуацию с избиением 12-летней школьницы в Свердловской области
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Зампред партии Наумов убежден, что демонстрация насилия должна быть наказуема, как и само насилие undefined
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В ЛДПР взяли на контроль ситуацию с избиением 12-летней школьницы в Свердловской области

Зампред партии Наумов убежден, что демонстрация насилия должна быть наказуема, как и само насилие

ЛДПР направит обращение на имя главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку по факту избиения 12-летней девочки в Первоуральске Свердловской области, сообщил депутат Дмитрий Новиков.


Накануне, 20 мая, в Сети распространился ролик с избиением ученицы. Ее окружила толпа подростков, но удары наносила лишь одна девочка. Она пинала школьницу, а другие наблюдали за всем этим и снимали происходящее на камеру. На кадрах видно, что у пострадавшей девочки лицо в крови.


«Я убежден, что всех причастных к этому необходимо привлечь к ответственности по всей строгости закона», — заявил Новиков.


Заместитель председателя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов отметил, что в таких ситуациях необходимо прежде всего обращаться к родителям школьников, вынести проблему на те или иные совещательные органы внутри школы, с контролем со стороны районного отдела образования.


«Демонстрация насилия должна быть наказуема в той же степени, что и само насилие. Неважно, открытый ли это паблик или закрытый чат», — убежден Наумов.


Замруководителя добавил, что во время следующего прием граждан в Свердловской области встретится с учителями и с родителями, а если понадобится, то и с учащимися школы.


«Уверен, если бы в школе активно работало бы «Движение первых», общая атмосфера была бы светлее, и многие неизбежные конфликты в подростковой среде можно было бы переводить заранее в мирное русло», — добавил депутат.


По факту избиения девочки, произошедшего 18 мая, следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, сообщили в СУ СК по региону. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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#лдпр #свердловская область #ск
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