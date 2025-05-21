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США пересматривают статус «Талибана» как террористической организации
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Госсекретарь Рубио связал это с освобождением американцев undefined
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США пересматривают статус «Талибана» как террористической организации

Госсекретарь Рубио связал это с освобождением американцев

Статус движения «Талибан»* как террористической организации пересматривается в Соединенных Штатах, заявил комитету палаты представителей по иностранным делам США госсекретарь Марко Рубио. Его слова приводит агентство Reuters.


По словам политика, это связано с тем, что «за последние несколько недель США добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев».


Соединенные Штаты хотели бы видеть от них больше сотрудничества в вопросе борьбы с «Аль-Каидой»* и с другими элементами в стране, которые Вашингтон желает видеть в качестве объектов для борьбы, отметил Рубио.


«Это часть того набора средств, который есть у президента в качестве рычага для расширения сотрудничества с их стороны», — добавил госсекретарь.


В России деятельность «Талибана» запретили в 2003 году. Верховный суд РФ 17 апреля постановил исключить движение из списка террористических организаций.


*Движение признано террористическим и запрещено в России

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#сша #терроризм #талибан
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