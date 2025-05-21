США пересматривают статус «Талибана» как террористической организации

Статус движения «Талибан»* как террористической организации пересматривается в Соединенных Штатах, заявил комитету палаты представителей по иностранным делам США госсекретарь Марко Рубио. Его слова приводит агентство Reuters.





По словам политика, это связано с тем, что «за последние несколько недель США добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев».





Соединенные Штаты хотели бы видеть от них больше сотрудничества в вопросе борьбы с «Аль-Каидой»* и с другими элементами в стране, которые Вашингтон желает видеть в качестве объектов для борьбы, отметил Рубио.





«Это часть того набора средств, который есть у президента в качестве рычага для расширения сотрудничества с их стороны», — добавил госсекретарь.





В России деятельность «Талибана» запретили в 2003 году. Верховный суд РФ 17 апреля постановил исключить движение из списка террористических организаций.





*Движение признано террористическим и запрещено в России