ПВО сбила еще девять дронов ВСУ, летевших на Москву

Средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.





В течение суток градоначальник неоднократно сообщал о попытках врага атаковать столицу с помощью дронов. Из сообщений Собянина следует, что за весь день российские военные ликвидировали 27 украинских БПЛА.





Кроме того, как уточнили в Минобороны России, всего в период с 11:30 до 20:00 системы ПВО уничтожили 101 украинский дрон, в том числе над Московской, Орловской, Тульской, Рязанской, Белгородской, Липецкой и Брянской областями, а также над территорией Крыма.