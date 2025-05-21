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ПВО сбила еще девять дронов ВСУ, летевших на Москву
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Всего за день ликвидированы 27 вражеских беспилотников undefined
Новости

ПВО сбила еще девять дронов ВСУ, летевших на Москву

Всего за день ликвидированы 27 вражеских беспилотников

Средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.


В течение суток градоначальник неоднократно сообщал о попытках врага атаковать столицу с помощью дронов. Из сообщений Собянина следует, что за весь день российские военные ликвидировали 27 украинских БПЛА.


Кроме того, как уточнили в Минобороны России, всего в период с 11:30 до 20:00 системы ПВО уничтожили 101 украинский дрон, в том числе над Московской, Орловской, Тульской, Рязанской, Белгородской, Липецкой и Брянской областями, а также над территорией Крыма.

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#москва #рф #собянин #пво #дроны
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