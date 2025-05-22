Двух сотрудников посольства Израиля застрелили в Вашингтоне

Двух сотрудников посольства Израиля в США застрелили возле Еврейского музея в Вашингтоне, сообщила министр внутренней безопасности Штатов Кристи Ноэм в соцсети Х.





Подозреваемого задержали, заявила на брифинге шеф полиции округа Колумбия Памела Смит. Ее слова приводит ABC News. Нападавшим оказался 30-летний Элиас Родригес из Чикаго. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.





Оказавшись под стражей, мужчина заявил, что именно он открыл огонь, и начал скандировать «свободу Палестине», добавила Смит. Нападавшего допрашивают.





В результате стрельбы погибла молодая пара, которая собиралась обручиться, заявил на пресс-конференции посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. По его словам, молодой человек уже купил кольцо и хотел сделать предложение на следующей неделе в Иерусалиме.





Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что убийства в округе Колумбия основаны на антисемитизме.