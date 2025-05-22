Новым главкомом Сухопутными войсками стал командующий группировкой «Центр» Мордвичев

Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев, командующий Центральным военным округом (ЦВО) и группировкой войск «Центр», пишет газета «Красная звезда».





Министр обороны Андрей Белоусов вручил ему штандарт главнокомандующего Сухопутными войсками, говорится в публикации. Глава военного ведомства подчеркнул, что Мордвичев — «опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции».





Белоусов отметил, что «глубокие знания, опыт и профессионализм» помогут ему достойно продолжить службу в новой должности.





В 2022 году генерал Мордвичев командовал 8-й армией, руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь. В феврале 2023 года он занял пост командующего ЦВО.





Ранее от должности главкома Сухопутными войсками был освобожден генерал армии Олег Салюков. Президент России Владимир Путин в мае назначил его заместителем секретаря Совета безопасности.