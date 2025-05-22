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Новым главкомом Сухопутными войсками стал командующий группировкой «Центр» Мордвичев
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Его предшественник Салюков стал замсекретаря Совбеза undefined
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Новым главкомом Сухопутными войсками стал командующий группировкой «Центр» Мордвичев

Его предшественник Салюков стал замсекретаря Совбеза

Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев, командующий Центральным военным округом (ЦВО) и группировкой войск «Центр», пишет газета «Красная звезда».


Министр обороны Андрей Белоусов вручил ему штандарт главнокомандующего Сухопутными войсками, говорится в публикации. Глава военного ведомства подчеркнул, что Мордвичев — «опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции».


Белоусов отметил, что «глубокие знания, опыт и профессионализм» помогут ему достойно продолжить службу в новой должности.


В 2022 году генерал Мордвичев командовал 8-й армией, руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь. В феврале 2023 года он занял пост командующего ЦВО.


Ранее от должности главкома Сухопутными войсками был освобожден генерал армии Олег Салюков. Президент России Владимир Путин в мае назначил его заместителем секретаря Совета безопасности.

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