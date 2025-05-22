Собянин: Отражена атака пяти дронов на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее градоначальник сообщил о 26 сбитых дронах. О пострадавших и повреждениях информации нет.





За ночь российские ПВО перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны. Большая часть дронов была ликвидирована над территорией Московского региона. По данным ведомства, там было сбито 35 беспилотников.





Также атаке подверглись Орловская, Курская, Белгородская, Тульская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Смоленская, Брянская области.