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Собянин: Отражена атака пяти дронов на подлете к Москве
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Ранее мэр сообщил о 26 сбитых беспилотников undefined
Новости

Собянин: Отражена атака пяти дронов на подлете к Москве

Ранее мэр сообщил о 26 сбитых беспилотников

Силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее градоначальник сообщил о 26 сбитых дронах. О пострадавших и повреждениях информации нет.


За ночь российские ПВО перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны. Большая часть дронов была ликвидирована над территорией Московского региона. По данным ведомства, там было сбито 35 беспилотников.


Также атаке подверглись Орловская, Курская, Белгородская, Тульская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Смоленская, Брянская области. 

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#москва #сергей собянин #бпла
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