WSJ: Следующие переговоры между Россией и Украиной пройдут в Ватикане

Новый этап переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.





По словам собеседников издания, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами 18 мая заявил, что на переговоры приедут его спецпредставитель Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.





Еще одна беседа состоялась 19 мая, в день разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По данным WSJ, некоторые собеседники главы Белого дома заявили, что результатом встречи в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Трамп «возражал, так как ему не нравится термин «безусловный». В итоге европейские лидеры уступили ему.





Президент Финляндии Александр Стубб после разговора с Трампом также допустил, что «технические» переговоры о прекращении огня между российской и украинской стороной пройдут в Ватикане после 26 мая. В свою очередь папа римский Лев XIV подтвердил готовность принять переговоры Москвы и Киева.