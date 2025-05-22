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ФСБ: Двое подростков планировали поджечь здание Минобороны в Тверской области
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У школьников нашли самодельные зажигательные устройства и переписку с украинским куратором undefined
Новости

ФСБ: Двое подростков планировали поджечь здание Минобороны в Тверской области

У школьников нашли самодельные зажигательные устройства и переписку с украинским куратором

ФСБ задержала двух подростков, планировавших поджог здания Минобороны в Вышнем Волочке Тверской области, сообщили в пресс-службе ведомства.


Были задержаны граждане России 2008 и 2011 годов рождения. Как указали в ФСБ, школьники являются «сторонниками идеологии массовых убийств и неонацизма». Отмечается, что они собирались осуществить теракт в преддверии празднования 80-й годовщины Победы по заданию украинского куратора.


Дома и в «схроне» у подростков обнаружили самодельные зажигательные устройства. В мобильных телефонах задержанных нашли переписку в Telegram с куратором, «присягу боевикам запрещенной в России украинской террористической организации» и видеоотчеты, добавили в ведомстве.


Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации. Поскольку обоим подозреваемым исполнилось 14 лет, они могут понести уголовное наказание. Школьникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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#фсб #подростки #теракт
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