ФСБ: Двое подростков планировали поджечь здание Минобороны в Тверской области

ФСБ задержала двух подростков, планировавших поджог здания Минобороны в Вышнем Волочке Тверской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





Были задержаны граждане России 2008 и 2011 годов рождения. Как указали в ФСБ, школьники являются «сторонниками идеологии массовых убийств и неонацизма». Отмечается, что они собирались осуществить теракт в преддверии празднования 80-й годовщины Победы по заданию украинского куратора.





Дома и в «схроне» у подростков обнаружили самодельные зажигательные устройства. В мобильных телефонах задержанных нашли переписку в Telegram с куратором, «присягу боевикам запрещенной в России украинской террористической организации» и видеоотчеты, добавили в ведомстве.





Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации. Поскольку обоим подозреваемым исполнилось 14 лет, они могут понести уголовное наказание. Школьникам грозит до 20 лет лишения свободы.