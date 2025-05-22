Штраф за продажу энергетиков детям составит до 500 тысяч рублей

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий штрафы за продажу несовершеннолетним энергетических напитков, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.





Документ предусматривает штрафы от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц в случае продажи энергетиков детям штраф составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.





Вред здоровью ребенка от энергетиков очевиден, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Среди рисков он назвал раннее развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других заболеваний.





Председатель подчеркнул необходимость «защитить детей и уберечь их от потребления продукции, опасно влияющей на здоровье».





Запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним по всей территории России вступил в силу 1 марта. В соответствии с принятым в 2024 году законом, продавцы вправе требовать подтверждающие возраст документы у покупателей, а реализация упаковок объемом более 500 миллилитров запрещена.





Кроме того, энергетики нельзя продавать вблизи школ, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта, а также на массовых мероприятиях.