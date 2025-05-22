СМИ: Тело мужчины обнаружили в голове волгоградского монумента «Родина-мать»

В голове монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде нашли тело мужчины, сообщает местное издание V1.RU со ссылкой на источник.





Предварительно, это 68-летний ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков. По данным V1.RU, мужчине стало плохо во время экскурсии. Оказать помощь ему пытались коллеги, но безуспешно.





Смерть мужчины не носит признаков криминального характера, сообщили изданию в Следственном управлении Следственного комитета по Волгоградской области. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.





В соцсетях на странице МГАФК указывается, что 22 мая ректор Николай Чесноков принял участие в торжественном возложении цветов к вечному огню в зале воинской славы.





Территория у монумента оцеплена, пишут «Новости Волгограда». Туристам сообщают, что проход запрещен по техническим причинам.