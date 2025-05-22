Задержан бывший вице-губернатор Краснодарского края Нестеренко

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, пишут издания РБК и «Известия» со ссылкой на источник.





Речь идет о периоде работы Нестеренко в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», пишет «Коммерсантъ». Там экс-чиновник курировал строительную сферу региона до назначения на должность вице-губернатора региона.





У него дома и в бывшем рабочем кабинете проводятся обыски, сообщает РЕН ТВ. Официальной информации о задержании экс-чиновника пока нет.





Накануне, 21 мая, губернатор Вениамин Кондратьев уволил Нестеренко. По словам главы региона, чиновник «курировал строительную сферу региона, которая за последнее время не показала результатов».





Кондратьев указал, что строительные работы на большей части из 149 объектов идут со значительным отставанием. Среди них поликлиники, школы и детские сады. Нестеренко находился на посту с июля 2024 года.