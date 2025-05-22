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Собянин сообщил об отражении 11 атак беспилотников на Москву за стуки
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По данным Минобороны, за полтора дня было ликвидировано 485 дронов undefined
Новости

Собянин сообщил об отражении 11 атак беспилотников на Москву за стуки

По данным Минобороны, за полтора дня было ликвидировано 485 дронов

Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже 11-е сообщение за сутки об отражении атаки беспилотников на город.


В общей сложности на подлете к Москве 22 мая было уничтожено 38 беспилотных летательных аппаратов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.


По данным Минобороны, с 20:00 20 мая до 08:00 22 мая по всей России были сбиты 485 беспилотников. Наиболее массированной атаке подверглись Орловская и Курская области — там было ликвидировано 135 и 121 дрон соответственно. Всего дроны были уничтожены над 14 российскими регионами.

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#минобороны #москва #сергей собянин #бпла
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