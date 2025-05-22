Собянин сообщил об отражении 11 атак беспилотников на Москву за стуки

Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже 11-е сообщение за сутки об отражении атаки беспилотников на город.





В общей сложности на подлете к Москве 22 мая было уничтожено 38 беспилотных летательных аппаратов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.





По данным Минобороны, с 20:00 20 мая до 08:00 22 мая по всей России были сбиты 485 беспилотников. Наиболее массированной атаке подверглись Орловская и Курская области — там было ликвидировано 135 и 121 дрон соответственно. Всего дроны были уничтожены над 14 российскими регионами.