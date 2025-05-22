Размер декретных для беременных студенток вырастет до 90 тысяч рублей

Сумма пособия по беременности и родам для студенток вырастет в несколько раз и составит в среднем 90 тысяч рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Его слова приводит ТАСС.





По его словам, размер выплаты будут рассчитывать исходя из величины регионального прожиточного минимума. До подготовленных изменений в основе расчета была стипендия.





Глава кабмина отметил, что поддержка будет предоставляться за счет федерального бюджета. На нее смогут рассчитывать матери, которые учатся очно в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях.





Премьер-министр выразил надежду, что законопроект вступит в силу с начала учебного года и оперативно пройдет все процедуры в Госдуме.





Увеличить пособия по беременности студенткам президент России Владимир Путин поручил кабмину 20 декабря 2024 года. Ранее ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин заявил Daily Storm, что студентки не бросят учебу даже с 10-кратным ростом пособия по беременности.