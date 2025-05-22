Путин: Вдоль границы с Украиной будет создана буферная зона безопасности

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством.





Глава государства добавил, что эту задачу Вооруженные силы России уже выполняют. Также российские военные активно подавляют огневые точки ВСУ.





Путин отметил, что от обстрелов, беспилотников, диверсантов страдают Белгородская, Брянская и Курская области. Последний регион российский лидер посетил 20 мая, впервые после того, как территория региона была освобождена от ВСУ.





Кроме того, Путин поручил Минэкономразвития совместно с администрацией президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов.





«Эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами, задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов Федерации», — сказал глава государства.





К разработке такой программы президент попросил подключиться Минобороны, МВД, МЧС, Минстрой, Минздрав, Министерство просвещения и другие ведомства.