Россия и Украина передали друг другу списки пленных для обмена 1000 на 1000

Российская сторона передала Киеву список пленных для обмена по формуле «1000 на 1000» и получила встречный документ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводят ТАСС и «Интерфакс».





Ранее о получении из России списка людей для обмена заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, Киев выясняет детали, касающиеся каждого человека в перечне.





Во время брифинга 22 мая Песков отметил, что реализация обмена пленными — процесс трудоемкий. По словам представителя Кремля, «эта работа продолжается достаточно оперативно, все заинтересованы в том, чтобы сделать это в максимально быстром режиме».





Договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» была достигнута российской и украинской делегациями на переговорах в Стамбуле, которые прошли 16 мая. Когда именно произойдет обмен, неизвестно.