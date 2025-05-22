Новости
Новости 18+
St
Россия и Украина передали друг другу списки пленных для обмена 1000 на 1000
18+
Дата обмена остается неизвестной undefined
Новости

Россия и Украина передали друг другу списки пленных для обмена 1000 на 1000

Дата обмена остается неизвестной

Российская сторона передала Киеву список пленных для обмена по формуле «1000 на 1000» и получила встречный документ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводят ТАСС и «Интерфакс».


Ранее о получении из России списка людей для обмена заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, Киев выясняет детали, касающиеся каждого человека в перечне.


Во время брифинга 22 мая Песков отметил, что реализация обмена пленными — процесс трудоемкий. По словам представителя Кремля, «эта работа продолжается достаточно оперативно, все заинтересованы в том, чтобы сделать это в максимально быстром режиме».


Договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» была достигнута российской и украинской делегациями на переговорах в Стамбуле, которые прошли 16 мая. Когда именно произойдет обмен, неизвестно.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #обмен пленными #дмитрий песков
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...