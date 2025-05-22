При ударе ВСУ по курскому Льгову пострадали 12 человек

В результате массированного удара Вооруженных сил Украины по городу Льгову Курской области пострадали 12 мирных жителей, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.





Среди раненых есть двое детей. 13-летний ребенок получил осколочные ранения поясницы, 16-летний подросток — черепно-мозговую травму, рану затылка и левого плеча.





У остальных пострадавших, среди которых семь женщин и трое мужчин, врачи диагностировали осколочные ранения и ушибы. Врио губернатора отметил, что их жизням ничего не угрожает.





По предварительной информации, повреждения получили четыре машины, один многоквартирный и два частных дома. В зданиях выбиты стекла, посечены фасады.





Как только позволит оперативная обстановка, ремонтные бригады сразу же выйдут на места, добавил Хинштейн. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.