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При ударе ВСУ по курскому Льгову пострадали 12 человек
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Среди раненых есть двое детей undefined
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При ударе ВСУ по курскому Льгову пострадали 12 человек

Среди раненых есть двое детей

В результате массированного удара Вооруженных сил Украины по городу Льгову Курской области пострадали 12 мирных жителей, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.


Среди раненых есть двое детей. 13-летний ребенок получил осколочные ранения поясницы, 16-летний подросток — черепно-мозговую травму, рану затылка и левого плеча.


У остальных пострадавших, среди которых семь женщин и трое мужчин, врачи диагностировали осколочные ранения и ушибы. Врио губернатора отметил, что их жизням ничего не угрожает.


По предварительной информации, повреждения получили четыре машины, один многоквартирный и два частных дома. В зданиях выбиты стекла, посечены фасады.


Как только позволит оперативная обстановка, ремонтные бригады сразу же выйдут на места, добавил Хинштейн. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

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#пострадавшие #курск #александр хинштейн
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